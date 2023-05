Sanità, Pompei (Deloitte): “Abbiamo 13mila persone nel mondo impegnate su progetti per accesso alla salute”

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di aderire a questo progetto nella città di Roma per dare un contributo concreto e costruttivo alle iniziative sociali per l’accesso alla salute. Abbiamo circa 13mila persone impegnate nel mondo sul tema healthcare”.

Lo ha dichiarato Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia, in occasione della presentazione del “Progetto San Bartolomeo”, lanciato dall’ospedale Gemelli Isola Tiberina, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, Deloitte e Fondazione Deloitte.