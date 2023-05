Incidente in poligono Aviano, ferito marito viceministro Gava

(Adnkronos) – Il colonnello dei Carabinieri Antonio Dibari, marito del viceministro all’Ambiente Vannia Gava, è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio al poligono di tiro di Aviano. A quanto riportano i media locali, il colonnello è stato colpito alla gamba da uno sparo accidentale che gli ha lesionato un’arteria. L’ufficiale dell’Arma è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a un lungo intervento che si è concluso bene ed è attualmente fuori pericolo. Dibari è in servizio a Udine dove coordina l’Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni. Sull’accaduto è stato aperto un fascicolo.