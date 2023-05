Livorno:il carabiniere che dà un calcio ad un uomo in arresto(video)

È ormai diventato virale il video girato nel livornese, dove un carabiniere ha dato un calcio in faccia ad un ragazzo arrestato. Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo avrebbe commesso un furto per poi fuggire alla vista dei militari.

La polemica è stata rilevante a tal punto da scaturire una presa di posizione da parte dell’Arma che in una nota chiarisce: “tale condotta non è assolutamente in linea con i valori dell’Arma.

Il comportamento del militare verrà giudicato immediatamente con il massimo rigore sotto ogni aspetto, a partire dal trasferimento istantaneo a un incarico non operativo”

Di seguito il video del militare che colpisce in faccia il ragazzo: