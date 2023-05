Monza-Lecce 0-1, salentini salvi con gol al 101′

(Adnkronos) – Il Lecce di Baroni è salvo aritmeticamente grazie al successo per 1-0 a Monza con un gol su calcio di rigore al 101′. Una gara intensa e vibrante nel finale che ha decretato il successo e la permanenza in Serie A dei salentini. Poco da raccontare infatti nel primo tempo con ritmi abbastanza bassi. Nella ripresa la squadra di Palladino tiene di più palla senza riuscire a rendersi pericoloso, fino all’84’ quando, dopo un controllo al Var, viene concesso un calcio di rigore al Monza per un fallo di Baschirotto. Gytkaer calcia forte a incrociare verso il palo di sinistra, ma il portiere giallorosso Falcone allunga il braccio destro e respinge a mano aperta compiendo una grandissima parata e salvando i suoi. Nel lunghissimo recupero arriva invece il calcio di rigore per il Lecce per un tocco di mano proprio di Gytkaer. Al 101′ sul dischetto va Colombo che trasforma il rigore centralmente salvando aritmeticamente il Lecce.