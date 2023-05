Agevolare, migliorare ed implementare la collaborazione a distanza: rilasciato ONLYOFFICE DocSpace

(Adnkronos) – Una soluzione basata sul concetto di stanze di collaborazione documentale professionale, come spazi speciali con permessi predefiniti ed alti standard di sicurezza

Roma, 29 maggio 2023 – Ormai il lavoro da remoto è diventato una realtà in Italia, e sempre più aziende, pubbliche e private, lo scelgono per i propri dipendenti. Per rendere più facile, efficiente e produttiva l’operatività, è stato ora rilasciato ONLYOFFICE DocSpace, software open source basata sul concetto di stanze di collaborazione documentale professionale, come spazi speciali con permessi predefiniti ed alti standard di sicurezza.

Sono previsti due tipi di ambienti: stanze di collaborazione per la creazione comune in tempo reale e stanze personalizzate con impostazioni flessibili per qualsiasi scopo aziendale. Questo permette di creare spazi virtuali per qualsiasi scopo aziendale, invitare persone, collaborare in sicurezza e comunicare in modo semplice e veloce, per ottenere gli obiettivi prefissati, confrontandosi e vedendo ciò che fa il collega in tempo reale.

ONLYOFFICE DocSpace viene fornito con gli editor e i lettori collaborativi, che consentono di lavorare su qualsiasi contenuto, inclusi documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, moduli compilabili, e-book e file PDF. È, inoltre, disponibile la memorizzazione e la visualizzazione di file multimediali. Il tutto con la certezza del rispetto di elevati standard di sicurezza, a tutela dei file e dei dati in essi contenuti.

ONLYOFFICE DocSpace, infatti, è conforme ai principali standard di privacy dei dati, come GDPR e HIPAA, e fornisce tutte le funzionalità necessarie per proteggere le informazioni sensibili, come l’algoritmo di crittografia AES-256, il protocollo HTTPS, JWT, strumenti di tracciamento dell’attività e reporting di controllo, 2FA, Single Sign-On, domini di posta affidabili, durata della sessione, restrizione IP, backup dei dati e altro.

Per ora, ONLYOFFICE DocSpace è disponibile in un cloud pubblico sicuro fornito da Amazon, ma è possibile collegare varie soluzioni di archiviazione di cloud terzi, come DropBox, Nextcloud o OneDrive, per eseguire il backup dei dati. Presto sarà disponibile anche la versione self-hosted.

“Condivisione del lavoro e dei file, efficienza dei processi, sicurezza dei dati, possibilità di personalizzare al massimo. Sono questi gli elementi che ci hanno guidato nello sviluppo degli ambienti di ONLYOFFICE DocSpace. – Spiegano gli sviluppatori che hanno creato un ambiente ottimale per consentire ai team di lavorare al meglio ai medesimi progetti – Il risultato è stato un prodotto avanzato, ma, proprio in virtù del fatto che sia open source, è stato ulteriormente perfezionato dai nostri utenti”.

Per maggiori informazioni: https://www.onlyoffice.com/it/docspace.aspx



ONLYOFFICE è un progetto open-source focalizzato sull’elaborazione avanzata e sicura dei documenti. Con oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo, è un innovatore riconosciuto tra gli sviluppatori del software aziendale, specificato nella produzione delle soluzioni per ufficio. ONLYOFFICE è popolare in vari settori, tra cui affari, tecnologia, produzione, finanza, cluster educativi e scientifici, organizzazioni internazionali, settore pubblico, ecc.

ONLYOFFICE è sviluppato da Ascensio System SIA, un’azienda leader nel settore informatico con uffici in Lettonia, Serbia, Regno Unito, Stati Uniti, Singapore, Armenia e Uzbekistan. Inoltre, il progetto è sostenuto da una vasta comunità di sviluppatori e collaboratori provenienti da tutto il mondo.

ONLYOFFICE può essere implementato su qualsiasi piattaforma, inclusi Windows, Linux, macOS, Android e iOS, così come su qualsiasi dispositivo. Un unico motore utilizzato sia per le versioni online, che per le app mobile e desktop garantisce utilizzo senza interruzioni dal lavoro offline a quello online e viceversa.

Per informazioni: https://www.onlyoffice.com/it/