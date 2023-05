Comunali 2023, Schlein: “Sconfitta netta, da soli non si vince”

(Adnkronos) – “È una sconfitta netta”. Elly Schlein non usa giri di parole commentando al Nazareno il risultato dei ballottaggi alle comunali. “È andata male nei capoluoghi, meglio nei comuni medi. Però – sottolinea la leader Dem – il fatto che il Pd sia il primo partito nel voto di lista non è per noi una consolazione. Perché è evidente che da soli non si vince”.

“Sono elezioni amministrative ma dimostrano che il vento a favore della destra è ancora forte. Sapevamo che sarebbe stata difficile. Non si ricostruisce, non si cambia in due mesi e non passa mai da singole persone, quindi ci vorrà un tempo più lungo per ricostruire fiducia e un centrosinistra nuovo, competitivo e vincente”.

“C’è da ricostruire un campo alternativo ad una destra che è divisa su tanti temi ma che quando si tratta di andare al voto si presenta unita anche dove al primo turno era andata separata. Quindi sentiamo la responsabilità – sottolinea Schlein – di costruire un campo che credibilmente contenda alla destra la vittoria ma questa è una responsabilità che non riguarda solo il Pd”.