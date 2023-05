Napoli-Sampdoria, c’è l’orario: attesa per la vendita dei biglietti

(Adnkronos) – Napoli-Sampdoria si giocherà domenica 4 giugno alle 18.30 allo stadio Diego Armando Maradona. L’orario è stato annunciato dalla Lega Serie A che ha reso noto il programma dell’ultima giornata di campionato. Si comincia venerdì 2 giugno alle 21 con l’anticipo delle 21 tra Sassuolo e Fiorentina, visto che i viola giocheranno poi mercoledì 7 giugno a Praga nella finale di Conference League contro il West Ham. L’Inter, sette giorni prima di giocare la finale di Champions League a Istanbul contro il Manchester City, aprirà il programma del sabato, alle 18.30 ospite del Torino. Due partite alle 21.00: Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio. Infine domenica alle 21, in contemporanea, le ultime 5 partite: Atalanta-Monza, Lecce-Bologna, Milan-Verona, Roma-Spezia e Udinese-Juventus.

E oggi sarà definito il programma dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli che si terranno allo stadio Diego Armando Maradona al termine della partita, con la consegna della Coppa dei Campioni d’Italia. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi spiega che “al momento l’orientamento è che ci sia la festa allo stadio e noi ci stiamo attrezzando per garantire l’allestimento degli schermi in alcune piazze della città e dell’area metropolitana”.

Non ci sarà quindi l’installazione di palchi nelle diverse piazze cittadine e della provincia ma la sola trasmissione dell’evento in corso allo stadio: “Dal punto di vista della ripresa televisiva – spiega ancora Manfredi – l’organizzazione su più palchi era molto più complicata, quindi alla fine è prevalsa l’idea che ci fosse una sola sede principale dove c’era la ripresa, e poi che ci fosse una distribuzione del segnale in varie piazze della città e dell’area metropolitana”.