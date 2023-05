Energia Comune promuove la tutela dei consumatori nel settore energetico con il Protocollo di Autoregolazione e di Intesa

(Adnkronos) –

L’incontro con le Associazioni dei Consumatori del CNCU avverrà il 30 maggio a Roma.



Bari, 30 maggio 2023 – Energia Comune, fornitore di luce e gas con sede in Puglia, si impegna attivamente per garantire la tutela dei consumatori nel settore energetico. A tale scopo l’azienda ha appena annunciato l’organizzazione di un incontro di grande rilevanza che si terrà martedì 30 Maggio 2023 a Roma.

Durante l’evento verrà presentato ufficialmente il Protocollo di Autoregolazione e di Intesa, importante strumento volto a contrastare le attivazioni e i contratti non richiesti per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale.

Il Protocollo di Autoregolazione e di Intesa rappresenta un passo significativo nella profonda promozione di pratiche commerciali etiche e responsabili nel settore energetico. Energia Comune si impegna a implementare ulteriori misure di tutela dei consumatori, andando oltre gli obblighi già previsti dalla regolazione vigente.

Attraverso politiche e procedure rigorose, l’azienda mira ad assicurare, ulteriormente, la massima sicurezza e trasparenza.

La collaborazione con le Associazioni dei CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CODACONS, ADUSBEF, CODICI, ADICONSUM, CITTADINANZA ATTIVA, UDICON, MOVIMENTO DIFESA CITTADINO, ADOC) è stata fondamentale per lo sviluppo del Protocollo. Grazie a un dialogo costruttivo e alla condivisione di idee, Energia Comune ha arricchito il documento con nuove proposte per una rete capillare di protezione dei consumatori, garantendo l’eliminazione dei contratti non richiesti e delle pratiche commerciali aggressive.

L’incontro è un’importante occasione per presentare ufficialmente il Protocollo di Autoregolazione e di Intesa alle istituzioni e ai regolatori di settore. Saranno illustrati i dettagli delle azioni messe in atto da Energia Comune per contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti nel settore energetico.

Energia Comune conferma il suo impegno a operare nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti, ponendo al centro dei propri valori la tutela dei consumatori e la qualità dei servizi offerti.

CONTATTI: https://energiacomune.com