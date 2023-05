Juve, patteggiamento manovra stipendi: via a udienza

(Adnkronos) – È iniziata l’udienza per il secondo filone del processo sportivo sulla manovra stipendi della Juventus, al Tribunale Federale Nazionale di Roma. Presenti in sede i legali del club bianconero.

La società avrebbe raggiunto un accordo con la Procura Federale per il patteggiamento, ma non sono ancora noti i dettagli. Se oggi l’accordo verrà accettato, la Juve rinuncerà a ricorrere in ogni grado di giudizio in cambio della riduzione di un terzo della pena, che non potrebbe più subire modifiche. Con una penalizzazione di pochi punti la Juve potrebbe ancora disputare la Confence League salvo sanzioni da parte Uefa.