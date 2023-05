Medicina, un sensore flessibile lavorato a maglia per monitorare ginocchio

(Adnkronos) – Un dispositivo indossabile in maglia progettato per il monitoraggio continuo dell’articolazione del ginocchio in grado di combinare l’acquisizione di dati al comfort dell’utente. A sviluppare il dispositivo è stato un team formato dai ricercatori University of Technology and Design (Sutd) di Singapore, in collaborazione con SingHealth Polyclinics (Singapore). Il lavoro è stato pubblicato su ‘Advanced Healthcare Materials’. “La maggior parte degli approcci esistenti richiede che il tessuto conduttivo sia attaccato esternamente agli indumenti degli utenti o ad altri oggetti non conduttivi attraverso tecniche manuali come la cucitura o la saldatura termica – spiegano i ricercatori -. Questo sensore indossabile completamente lavorato a maglia mira a monitorare la salute delle articolazioni in tutta comodità”.

Per arrivare al risultato finale, il team ha smesso di provare ad aggiungere tessuto conduttivo agli indumenti esistenti e invece “ha lavorato a maglia il dispositivo da zero come un unico tessuto, utilizzando una macchina per maglieria industriale con il controllo computerizzato. Queste macchine – ricordano i ricercatori – sono analoghe alle stampanti 3D multi-materiale, possono infatti integrare senza problemi più filati in vari modelli e densità di punti in un singolo tessuto tridimensionale”. Il dispositivo è stato poi collegato ad una scheda tecnologica Arduino Nano 33 Ble Sense e si è dimostrato in grado di tracciare con precisione i movimenti attraverso l’estensione e la flessione della gamba, mentre si cammina, facendo jogging e salendo le scale.