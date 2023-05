Renault reinventa la Espace con il motore E-Tech da 200 cavalli

ROMA (ITALPRESS) – Risaliamo il Duero dal suo estuario a Porto sino al confine con la Spagna con il nuovo Renault Espace. Nato nel 1984 per soddisfare le esigenze di viaggio di giovani e famiglie, dopo un milione e trecentomila unità vendute, è giunto alla sesta generazione. È un Suv elegante, nella configurazione a cinque o sette posti, estremamente confortevole da guidare. Nuovo Espace è ribassato di 32 mm, pesa 215 kg in meno ed ha un eccellente coefficiente aerodinamico di 0,812 Cx. Pur essendo meno lungo di 14 cm rispetto alla versione precedente la lunghezza abitabile è aumentata raggiungendo i 2,48 metri. Ha la calandra costituita da barre verticali, il cofano scolpito, la linea del tetto spiovente che si conclude con l'alettone posteriore, un'altezza dal suolo di 18 cm e cerchi da 19" o 20". I passaruota sono ampliati, il posteriore è caratterizzato dalle prese d'aria laterali e da due sottili barre cromate nel paraurti. I gruppi ottici sono high tech e si prolungano fino al logo. L'abitacolo è ben insonorizzato e luminoso grazie all'ampio tetto panoramico in vetro termico. Nel cruscotto inserti in vero legno di frassino, sellerie in pelle, sedili anteriori comodi e regolabili, riscaldabili e con massaggio lombare per il conducente. OpenR Link con driver display da 12,3", sistema multimediale da 12", impianto stereofonico Harman Kardon con 12 altoparlanti. I sedili sono veramente comodi, come nella migliore tradizione dell' Espace, ma con l'aggiunta di cuscini ergonomici. In grado di ospitare fino a 7 passeggeri, offre massimo comfort anche nei lunghi viaggi, infatti lo spazio per le ginocchia arriva fino a 321 mm fra la prima e la seconda fila e fino a 220 mm fra la seconda e la terza. Comodo lo schienale reclinabile fino a 31°. Tanti i vani portaoggetti e pratico il caricabatteria a induzione. Eccellente l'head up display di ultima generazione da 9,3". Nella configurazione a 5 posti il bagagliaio ha una capienza di 777 litri, ma può arrivare fino a 1.818 litri con i sedili reclinati. L'altezza dalla seduta della prima fila al tetto è di 959 mm e di 919 nella seconda fila. Il motore è un E-Tech Full Hybrid da 200 cv che nella prova su strada mostra un'ottima ripresa grazie alla velocità e alla corretta gestione del cambio automatico. Al motore termico turbo tre cilindri benzina da 1,2 litri e 130 cv con coppia di 205 nm sono abbinati due motori elettrici : uno principale da 50 kW e 70 cv con coppia di 205 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2kWh/400V, e uno secondario utilizzato per l'avviamento del motore termico e per il cambio marcia. In città si può così guidare in elettrico fino all'80% del tempo. La batteria da 2kwh si ricarica automaticamente, grazie anche alla frenata rigenerativa. Nella modalità Sport, selezionabile dal volante, viene migliorata la risposta del motore termico, il telaio diventa più agile e lo sterzo più rigido per una migliore tenuta di strada. Per la prima volta su Espace il 4Control Advanced che migliora la guida delle ruote posteriori e l'assorbimento delle vibrazioni. Ottima l'Adas di secondo livello con 32 sistemi integrati per la guida, la sicurezza ed il posteggio e la multiview 3D camera 360° con quattro telecamere. Da Aprile 2023 l'apertura ordini e ad ottobre le prime consegne a poco meno di cinquantamila euro. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). col/tvi/red 30-Mag-23 17:55