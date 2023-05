(Adnkronos) – Martedì 30 giugno a Roma, Consulcesi Group in vista della Giornata Mondiale dell’Ambiente del 5 giugno, ha organizzato l’evento ‘Liberi di Respirare’, dove la Società Italiana di Medicina Ambientale ha posto l’accento sulla situazione dell’aria in Italia e in Europa. A margine è intervenuto Prisco Piscitelli, epidemiologo e vicepresidente Società Italiana di Medicina Ambientale, commentando i dati sulla qualità dell’aria.