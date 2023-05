Tuscia, la terra del cinema, si parte!

La promozione turistica del territorio attraverso le narrazioni cinematografiche che lo identificano e lo rendono unico. Questo l’obiettivo di un’iniziativa che intende costruire un’offerta integrata in un territorio – quello della provincia di Viterbo, della Maremma laziale e della Valle del Tevere – che come pochi altri in Italia ha fatto da sfondo a grandi produzioni cinematografiche nazionali e internazionali dagli inizi del secolo scorso ai giorni nostri.

Numerose le azioni e le iniziative previste illustrate dal responsabile organizzativo Mauro Morucci: educational tour; otto itinerari cineturistici e relative cinemappe; trenta pannelli sui luoghi del cinema; una mostra fotografica che sarà proposta in Italia e all’estero; un portale web in italiano e inglese come hub di raccolta di tutte le informazioni sul progetto e sulle sue attività; profili social dedicati per la veicolazione dei contenuti multimediali; video promozionali con testimonial legati alla Tuscia; percorsi formativi rivolti a guide e operatori turistici e culturali; partecipazioni a fiere ed eventi di settore.

Presentato in anteprima la nuova edizione aggiornata del libro La Tuscia nel cinema di Franco Grattarola (Archeoares Edizioni) – un viaggio lungo un secolo in compagnia dei film girati nella provincia di Viterbo rivissuti decennio per decennio, attraverso storie, protagonisti, aneddoti e testimonianze – che sarà disponibile dalla fine di maggio in versione cartacea e digitale.

Prossimo appuntamento con Tuscia, la terra del cinema a fine giugno quando sarà presentato il calendario degli appuntamenti estivi che segneranno l’avvio del programma di eventi previsti dall’iniziativa.