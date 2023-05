AXA Italia e welfare aziendale: investimenti e innovazione al centro di una nuova piattaforma digitale con servizi di flexible benefits

(Adnkronos) – – Offre, in una logica integrata, 110.000 servizi organizzati per aree di bisogno.

Milano, 31 maggio 2023. AXA Italia, grazie al supporto di AXA Caring, società del Gruppo specializzata in servizi innovativi dedicati al benessere e alla prevenzione, presenta al mercato una nuova piattaforma online

per le aziende, che aggiunge ai pilastri tradizionali del welfare aziendale (previdenza e sanità integrativa), un ricco catalogo di oltre 110.000 flexible benefits che le aziende possono mettere al servizio dei propri collaboratori e che vanno dall’istruzione al tempo libero, all’assistenza, al benessere, alla mobilità e molto altro.

Particolare attenzione è dedicata a servizi legati ai temi del benessere e in generale pensati per un miglioramento della qualità della vita dei dipendenti e dei loro familiari: una scelta che si inserisce anche in un approccio di business sempre più permeato dalla sostenibilità e dalla volontà di avere un ruolo chiave a supporto della persona e della società.

Il welfare aziendale sta suscitando un interesse sempre maggiore da parte delle imprese, non solo in ambito previdenziale e sanitario, ma anche in quello dei servizi pensati per migliorare la qualità di vita del collaboratore e della sua famiglia, con effetti positivi in termini di rafforzamento del legame con l’azienda, produttività e benessere sociale.



Un tema centrale per il nostro Paese e per AXA, che trova riscontro anche nel recente Mind Health Report di AXA, condotto da IPSOS in cui emerge che in Italia solo il 15% degli intervistati si trova in uno stato di pieno benessere sul luogo di lavoro e chiede sempre maggiore supporto da parte delle aziende.

Caratteristiche chiave della piattaforma, la semplicità di gestione, l’integrazione con la proposta assicurativa AXA, la flessibilità in base alle diverse esigenze delle aziende, dalle piccole alle grandi corporate e la completezza dell’offerta.

Un ulteriore vantaggio è inoltre la possibilità di acquistare tali servizi sia tramite credito welfare messo a disposizione dal datore di lavoro, che tramite carta di credito utilizzabile anche nell’esclusivo catalogo sconti.

Completano l’offerta, il supporto e l’assistenza dedicata alle aziende attraverso il personale di AXA Caring e la consulenza offerta dalla rete degli agenti AXA.



“Le imprese, motore dell’economia italiana, sono da sempre al cuore del mestiere di protezione di AXA Italia e un pilastro della nostra strategia – ha commentato Chiara Soldano, Health Director del Gruppo assicurativo AXA Italia. Con questa nuova iniziativa, aggiungiamo un nuovo importante tassello all’ecosistema di welfare che vogliamo mettere a disposizione in maniera personalizzata di tutte le aziende, dalle più piccole alle grandi corporate, puntando sempre più sui servizi e mettendo al centro la protezione del loro patrimonio più importante, i collaboratori, il loro benessere e la qualità della vita”.

Per maggiori informazioni: axa.it