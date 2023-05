(Adnkronos) – “In questo anno abbiamo ottenuto molto in termini di sensibilizzazione delle istituzioni e della cittadinanza. Il 41% degli italiani conosce una persona con sclerosi multipla, questo significa affiancare le persone per dare loro la possibilità di vivere la sclerosi multipla non come malattia, ma come una condizione che non limita la qualità e le prospettive di vita”.