Hainan Airlines riprende i collegamenti da Shenzhen verso Roma, Auckland e Bruxelles

(Adnkronos) – La riapertura dei tre collegamenti mostra la volontà della città di diventare un hub internazionale.

SHENZHEN, Cina e ROMA, 31 maggio 2023 /PRNewswire/ — Il 26 maggio, la compagnia aerea Hainan Airlines, con la collaborazione di Shenzhen Airport Group, ha organizzato una cerimonia presso l’aeroporto di Shenzhen- Bao’an in occasione del ripristino dei voli verso Roma, Auckland e Bruxelles.

Il primo volo diretto HU437 Shenzhen-Roma, operato ogni giovedì e domenica con un aeromobile Boeing B787, è decollato dall’aeroporto di Shenzhen-Bao’An all’ 1.15 del 28 maggio, atterrando presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino alle ore 08.30 del mattino orario locale dello stesso giorno. La città di Roma rappresenta la quarta destinazione al di fuori del territorio cinese in partenza da Shenzhen.

La compagnia ha annunciato, durante la cerimonia, la riapertura delle tratte Shenzhen-Auckland e Shenzhen-Bruxelles a partire dal mese di giugno, portando a sei i collegamenti internazionali.

La rotta dalla Cina all’Italia avrà un costo per biglietti di sola andata in classe turistica a partire da 1600 yuan tasse escluse. Per quanto riguarda, invece, la rotta Shenzhen-Auckland, operata ogni martedì e sabato da un aeromobile Airbus A330, a far data dal 17 giugno, il costo minimo per un biglietto di sola andata in classe turistica previsto è di 1900 yuan tasse escluse. Infine, la rotta Shenzhen-Bruxelles, operata ogni mercoledì e domenica da un aeromobile Boeing B787, a far data dal 21 giugno, avrà un costo minimo per un biglietto di sola andata in classe turistica di 3000 yuan tasse escluse. Le tariffe dei voli sono soggette a disponibilità.

I passeggeri hanno diverse opzioni per richiedere informazioni e acquistare biglietti visitando il sito web di Hainan Airlines, scaricando l’app, accedendo all’account WeChat attraverso i mini-program, contattando il numero verde dall’Italia +86-898-95339, oppure attraverso biglietterie affiliate o agenzie di viaggio autorizzate.

Hainan Airlines offre comode opzioni di viaggio, tra le quali: la selezione anticipata del posto, l’acquisto di bagagli aggiuntivi, la possibilità di pagare un supplemento per cambiare classe da turistica a business, in aggiunta anche pacchetti biglietto aereo + visto.

L’Aeroporto di Bruxelles-National offre diversi servizi tra i quali: il transito senza visto, i bagagli inviati direttamente a destinazione finale, agevolando così i collegamenti senza interruzioni da Bruxelles verso altre destinazioni in Europa, Africa e Nord America.

Ad oggi, Hainan Airlines ha ripreso o avviato quasi 30 tratte passeggeri, internazionali e regionali, dagli aeroporti di Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi’an, Changsha e Canton.

La compagnia aerea continuerà a riaprire le rotte sospese a causa della pandemia, aprendone anche di nuove, sia internazionali che regionali, al fine di soddisfare ulteriormente le aspettative dei passeggeri da/verso la Cina.

Appendice 1: Informazioni sui voli Shenzhen-Roma, Auckland e Bruxelles

Nota: gli orari sopra elencati si intendono locali. Le informazioni sui voli sono soggette a disponibilità e possono essere consultate sul sito ufficiale di Hainan Airlines.

Per ulteriori informazioni, visitare: Sito ufficiale: www.hnair.com; www.hainanairlines.com



