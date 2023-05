Pnrr, Schlein: “No a uso fondi per armi e munizioni”

(Adnkronos) – “Domani c’è una votazione in Europa su un regolamento per strumenti comuni per produrre munizioni. Su questo il Pd ha due punti fermi: noi non abbiamo alcun dubbio sul pieno supporto dell’Ucraina” di fronte alla “criminale invasione russa”. Così come “siamo d’accordo a un avanzamento della difesa comune europea”. Ma “per noi non è accettabile utilizzare risorse e fondi del Pnrr e di coesione per produrre munizioni e armamenti”. Così Elly Schlein in diretta Instagram.

“Questi fondi non possono essere sottratti ai progetti del Pnrr per produrre armi e il governo deve essere chiaro su questo – dice la segretaria Pd – Non è accettabile togliere fondi ai nidi per metterli sugli armamenti. Il Pd ha presentato degli emendamenti su questo che saranno sostenuti da tutto il gruppo dei Socialisti e Democratici. Mi auguro che anche gli eurodeputati di tutti gli altri gruppi li sostengano, perché su questo bisogna essere chiari”.