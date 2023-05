Roma-Siviglia, oggi la finale: formazioni, dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Roma-Siviglia, ci siamo. Si gioca stasera la finale di Europa League, con fischio d’inizio alle 21.00 alla Puskás Aréna di Budapest. A dirigere sarà l’arbitro inglese Anthony Taylor. Tutto pronto anche nella Capitale italiana, dove i tifosi rimasti senza biglietto per il match in Ungheria potranno seguirlo attraverso il maxischermo allestito dello Stadio Olimpico. Per chi invece si chiede dove vederla in tv, ma anche quali sono le probabili formazioni, ecco tutte le info.

Queste le probabili formazioni secondo l’Uefa:

Siviglia – Bounou; Jesús Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitić; Ocampos, Óliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

Roma – Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zeki Çelik, Cristante, Matić, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

Chi vorrà vedere la partita in tv potrà scegliere tra DAZN, connettendo la propria smart tv a internet e accedere all’app ufficiale della piattaforma. In alternativa si può ricorrere a console di gioco come Playstation o Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV o TIMVISION BOX.

Anche Sky proporrà la diretta della gara e i canali di riferimento per i suoi abbonati saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Per la sfida è prevista anche la trasmissione in chiaro su Rai 1.