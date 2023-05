Ucraina prepara nuovo piano di pace: super-vertice con alleati

(Adnkronos) –

L’Ucraina, con i suoi alleati, sta preparando un summit per luglio senza la Russia. Kiev, al tavolo con i “leader globali” e senza la Russia, secondo una fonte vicina al presidente Volodymyr Zelensky e secondo figure diplomatiche europee punta ad ottenere un sostegno ancor più ampio al proprio piano di pace. Lo scrive il Wall Street Journal, evidenziando che sull’asse Europa-Ucraina si lavora ad una proposta di pace che possa rivelarsi più convincente per Cina, India, Arabia Saudita e Brasile. Il vertice dovrebbe tenersi poco dopo il summit della Nato, che si terrà a Vilnius, in Lituania, a partire dall’11 luglio.

Al momento, sullo scacchiere internazionale la Russia valuta le mosse in relazione al vertice Brics in programma a fine agosto in Sudafrica. “La Russia parteciperà al vertice Brics a un livello adeguato”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, rispondendo alla domanda dei giornalisti se il presidente Vladimir Putin parteciperà all’incontro dei leader di Brasile, Russia, India, Cina e – appunto – Sudafrica. Peskov ha promesso che fornirà “tutti i dettagli” prossimamente. “La Russia attribuisce grande importanza allo sviluppo di questo formato di integrazione”, ha aggiunto.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak si recherà mercoledì e giovedì della prossima settimana a Washington per colloqui alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo ha annunciato il portavoce di Sunak spiegando che i due leader discuteranno di come migliorare i rapporti economici e del sostegno militare all’Ucraina per affrontare l’invasione russa. Sunak a Washington incontrerà anche membri del Congresso e imprenditori americani.

”La visita sarà una opportunità per andare avanti nei colloqui che il primo ministro e il presidente Biden hanno avuto nei mesi scorsi per aumentare il livello di collaborazione e di coordinamento tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti su sfide economiche che definiranno il nostro futuro”, ha detto il portavoce di Sunak. ”Ci sarà anche una opportunità di discutere temi che riguardano il nostro sostegno all’Ucraina”, ha aggiunto.