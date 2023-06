2 giugno, Meloni scherza con Landini e Bombardieri: “Non saluta sindacati?”’

(Adnkronos) – Saluta Lino Banfi, poi, mentre si dirige dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni -rientrata dalla Moldova per non mancare al ricevimento ai Giardini del Quirinale per il 2 Giugno – si imbatte nei segretari di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, che la fermano con una battuta: “Presidente, se non saluta i sindacati….”. Meloni si ferma per un saluto, dunque ricambia pronta la battuta: “Non mi fate polemica anche qui, eh…”.