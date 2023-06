Bergamo, Gori: “A2A partner decisivo per riduzione emissioni e adattamento”

(Adnkronos) – “A2A è un partner decisivo perché ha competenze e capacità di investimento. Servono tecnologie, impianti ed investimenti: pensate al teleriscaldamento, se riusciamo ad azzerare la quota di gas che contribuisce a creare il calore per esso avremo di fatto riqualificato tutte le abitazioni con la rete. Questo lo può fare soltanto una utility come A2A”. Queste le parole di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in occasione della presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale del comune lombardo, giunto alla sua ottava edizione.



L’evento, organizzato presso l’Università degli Studi di Bergamo dal Gruppo A2A, ha messo in luce la forte predisposizione della città al miglioramento dei parametri ambientali: “Puntiamo ad una strategia di riduzione delle emissioni, la più spedita possibile. Siamo tra le 100 città scelte dalla commissione per fare un percorso accelerato di riduzione delle emissioni e tutti gli strumenti a nostra disposizione sono buoni. C’è, infine, una strategia di adattamento a cambiamenti che già sono in corso e riguardano la sfera dell’urbanistica come l’implementazione del verde in città: allargheremo la superficie del Parco dei Colli di 3 milioni e mezzo di metri quadrati, una città più verde è in grado di resistere meglio a ondate di calore”.