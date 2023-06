Poliziotta uccisa, il racconto del testimone: “Un colpo alla nuca” – Video

(Adnkronos) – “Ho sentito tre spari in rapida successione, ho pensato a un atto intimidatorio, magari uno sgarro dopo la partita di ieri sera. Quindi ho sentito la gente gridare e sono sceso e con un amico che era già nell’androne ho visto la donna a terra, ormai senza vita, con un colpo di pistola alla nuca”. Lo racconta un testimone, vicino di casa della poliziotta uccisa questa mattina in zona Torraccia e anche lui agente, in pensione da 4 mesi.

“La posizione del corpo era strana, le ginocchia piegate, la faccia all’insù. Aveva in mano dei fogli della Asl, la borsa a tracolla era chiusa, il cellulare a terra”, prosegue.

“Secondo me l’uomo che ha sparato era nascosto nell’androne – aggiunge all’Adnkronos – le ha sparato da dietro mentre lei usciva in strada e solo dopo è salito in macchina sgommando per fuggire via”. (di Silvia Mancinelli)