Un ospedale virtuale di ginecologia e ostetricia, il primo nel suo genere, utilizza la tecnologia Pulsenmore Home Ultrasound per l’assistenza prenatale

(Adnkronos) – L’ospedale mira a migliorare l’efficienza del flusso di lavoro e lo standard di assistenza alla gravidanza, oltre a migliorare la soddisfazione delle pazienti.

RAMAT GAN, Israele, 1 giugno 2023 /PRNewswire/ — In un periodo in cui la maggior parte degli ospedali europei lotta contro la carenza di risorse, tra cui medici, infermieri ed ecografisti, affrontando parallelamente un costante aumento del volume di pazienti, con conseguenti lunghi tempi di attesa ed esaurimento del personale, “Sheba Beyond” ha annunciato il lancio del primo reparto virtuale di ginecologia e ostetricia al mondo. Sheba Beyond è una filiale dell’ospedale Sheba, il più grande ospedale di Israele e classificato tra i 10 migliori ospedali del mondo. Questo rinomato ospedale è conosciuto per le cure e i servizi eccellenti che offre, nonché per essersi differenziato dagli altri ospedali grazie all’adozione di tecnologie innovative.

Sheba Beyond collabora con aziende di tecnologie mediche israeliane all’avanguardia e integra diverse soluzioni di teleassistenza, tra cui la soluzione Pulsenmore

per l’ecografia

domiciliare, che consente di sostituire le visite di persona con visite a distanza.

La tecnologia Pulsenmore per l’ecografia domestica è un dispositivo per l’ecografia certificato CE per l’uso da casa e per l’assistenza clinica a distanza, prescritto dai medici e complementare ai controlli ecografici di routine. Consente un’assistenza continua per il benessere fetale direttamente dalla casa della gestante. Queste ecografie vengono inviate per la revisione e l’interpretazione a distanza da parte di medici che possono interagire con le pazienti in modo asincrono o in tempo reale, riducendo la necessità di una visita in clinica.

La soluzione Pulsenmore risponde a molte dei problemi di gestione delle risorse, consentendo a pazienti e operatori sanitari flessibilità e risparmio di tempo, con conseguente miglioramento dei flussi di lavoro, una riduzione nelle visite alle cliniche e una maggiore soddisfazione dei pazienti. Contribuisce inoltre a superare le barriere geografiche per le pazienti che vivono nelle aree rurali dove l’accesso all’assistenza sanitaria è limitato.

Il dottor Avi Tsur, direttore di ginecologia e ostetricia di Sheba Beyond, ha dichiarato: “Si tratta di un cambiamento significativo nel percorso delle pazienti. Il nostro obiettivo principale è consentire alle donne di continuare la propria routine quotidiana, fare carriera, raggiungere i propri obiettivi e passare del tempo in famiglia pur ricevendo i migliori standard di cura per la gravidanza”.

