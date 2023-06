Ucraina, Zelensky: “Controffensiva? Quando avverrà lo capirete”

(Adnkronos) – Il risultato della controffensiva dovrebbe essere la liberazione dei territori ucraini e, quando accadrà “lo capirete”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa con il presidente Alan Karis, secondo quanto riferisce Ukrainska Pravda. “Questo non è un film, è difficile per me dire come sarà la controffensiva. La cosa principale è che la Russia lo vede, e non solo lo vede, ma lo sente – ha affermato – La liberazione dei nostri territori ci sarà e sarà il risultato della controffensiva. Quando succederà, capirete che sta succedendo”.

Il presidente ucraino ha ordinato un’ispezione di tutti i rifugi antiaerei dopo che tre persone sono rimaste uccise a Kiev in un raid aereo russo, perché i bunker erano chiusi. Zelensky ha reso noto di aver chiesto al ministro delle Industrie strategiche e al ministro dell’Interno di condurre una verifica di tutti i rifugi, che devono essere accessibili in ogni momento. Nel raid di ieri sono rimaste uccise una bambina di nove anni, sua madre e un’altra donna che avevano trovato sbarrato il bunker.