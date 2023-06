Usa-Russia, Washington dice sì a negoziati su nucleare senza precondizioni

(Adnkronos) – L’amministrazione Biden è pronta ad avere negoziati con la Russia su un futuro accordo quadro per il controllo delle armi nucleari, da far entrare in vigore dopo che scadrà nel 2026 il New Start. E’ quanto annuncerà il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, in un discorso che pronuncerà oggi alla Arms Controll Association, secondo fonti citate dal Wall Street Journal ed altri media americani.

Secondo le fonti, Sullivan sottolineerà che gli Stati Uniti rimangono impegnati a rispettare il New Start se lo farà la Russia, e “segnalerà che sono aperti al dialogo” per la costruzione di un nuovo accordo quadro per ma gestione dei rischi nucleari.

Vladimir Putin lo scorso febbraio ha annunciato la sospensione la cooperazione al tratto New Start per quanto riguarda le testate nucleari e le ispezioni missilistiche a causa delle tensioni tra Washington e Mosca per la guerra in Ucraina. La Russia ha detto comunque che continuerà a rispettare il limite delle armi nucleari.