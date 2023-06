Anziana trovata morta in appartamento a Pistoia, indagato il figlio

(Adnkronos) – Iscritto nel registro degli indagati il figlio della 90enne Ottavina Maestripieri, trovata morta giovedì 1 giugno nel suo appartamento in via Monteverdi a Pistoia. Il 60enne è stato raggiunto da un avviso di garanzia ed è stato interrogato dai magistrati titolari del fascicolo di indagine per chiarire una serie di circostanze non chiare dopo il sopralluogo nell’abitazione.

Secondo quanto è trapelato, sarebbe stato il figlio a trovare nel letto di casa la madre senza vita giovedì scorso, il quale poi ha telefonato al 118 per chiedere aiuto. Ma era troppo tardi per i soccorsi, visto che il decesso sarebbe avvenuto da almeno 24 ore prima del rinvenimento del cadavere. Dopo che si era ipotizzato un malore data l’età avanzata della donna, il medico legale intervenuto nell’appartamento su disposizione degli inquirenti avrebbe tuttavia riscontrato un segno all’altezza del collo, dettaglio che avrebbe insospettito i magistrati. Così è stata disposta l’autopsia per risalire con esattezza alle cause del decesso.

L’appartamento di via Monteverdi è stato immediatamente sequestrato e il figlio della vittima è stato raggiunto da un avviso di garanzia per omicidio volontario. Tra l’altro gli investigatori hanno accertato che né la porta né le finestre sarebbero state forzate.