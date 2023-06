(Adnkronos) – Un uomo è morto dopo aver ingerito un involucro contenente cocaina. E’ successo ieri in un appartamento di via Carlo Arturo Jemolo, nel quartiere San Basilio, a Roma dove la polizia è intervenuta per la segnalazione di un uomo colto da malore.

Secondo quanto ricostruito la vittima, un sessantanovenne che soffriva di demenza senile, avrebbe ingerito la sostanza che aveva portato in casa un amico del figlio, ora denunciato per detenzione di droga.