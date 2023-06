Gratta e Vinci, centrata super vincita da 6 milioni di euro

(Adnkronos) – Il mese di giugno è iniziato alla grande per gli appassionati dei Gratta e Vinci. E’ stata centrata la più alta vincita dell’anno da 6 milioni di euro con il ‘Gratta e Vinci’: una super vincita, segnala l’agenzia Agimeg, ha aperto il mese. Protagonista il tagliando ‘Vinci in Grande’, dal costo di 25 euro e che permette la più alta vincita possibile per quanto riguarda i ‘Gratta e Vinci’.

Nel tagliando ‘Vinci in Grande’ sono previste le seguenti modalità di premio: se nell’area ‘I tuoi numeri’ trovi, una o più volte, uno o più ‘Numeri vincenti’ vinci il premio o la somma dei premi corrispondenti; se trovi il numero ‘Bonus X10’ vinci 10 volte il premio corrispondente. Se sotto ‘Numero Jolly €100’, ‘Numero Jolly €250’ o ‘Numero Jolly €500’ trovi uno dei ‘Numeri vincenti’ vinci rispettivamente €100, €250 o €500.

‘Gioco Bonus’: se sotto le stelle ‘Bonus €100’, ‘Bonus €200’, ‘Bonus €250’, ‘Bonus €400’ o ‘Bonus €500’ trovi il simbolo della ‘banconota’ vinci rispettivamente €100, €200, €250, €400 o €500. Il ‘Vinci in Grande’ permette la più alta vincita in assoluto – sottolinea Agimeg – per questo tipo di gioco e precisamente 6 milioni di euro. E la vincita top è stata centrata nella Tabaccheria Svizzera, di Corso Svizzera 43/c a Torino. Ovviamente si tratta della più alta vincita dell’anno per quanto riguarda i Gratta e Vinci.