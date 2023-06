Aci Milano festeggia i 120 anni con eventi, mostre e la 1000miglia

MILANO (ITALPRESS) – Sarà un momento importante per celebrare i valori di libertà, innovazione e movimento, quello che vedrà impegnato Automobile Club Milano dal 15 al 17 giugno nei festeggiamenti dei 120 anni dell'Ente. Oggi, in un'epoca di grandi rivolgimenti e nuove consapevolezze, AC Milano è più che mai fondamentale per accompagnare l'automobile e gli automobilisti verso nuovi orizzonti e traguardi sia nei servizi forniti ai cittadini sia nell'organizzazione di eventi sportivi, raduni celebrativi e manifestazioni di carattere storico-culturale. Nella tre giorni di celebrazioni Automobile Club Milano racconterà la sua storia e contemporaneamente guarderà al futuro con i progetti in cantiere, molti dei quali coinvolgono gli automobilisti del domani attraverso aggiornamenti e corsi di formazione per promuovere una consapevolezza sempre maggiore sulle tematiche legate alla sicurezza stradale. Non solo corsi per recupero punti ma anche sessioni organizzate in collaborazione con Regione Lombardia e Inail, eventi rivolti ai bambini in cui viene spiegata la segnaletica e le regole del Codice della Strada nonché studi e monitoraggi sulla mobilità urbana che coinvolge milioni di persone: pendolari, studenti, pensionati, cittadini che si spostano nel tempo libero, turisti. Non solo automobilisti quindi, ma anche motociclisti, pedoni, ciclisti, monopattinisti e fruitori del trasporto pubblico. Tutti utenti della strada, portatori di istanze di mobilità, di esigenze e di bisogni. "I 120 anni di AC Milano rappresentano un grande traguardo non solo per l'Ente, ma anche per il nostro territorio di competenza che comprende Milano, Monza-Brianza e Lodi e per i suoi abitanti che da anni si affidano a noi a 360 gradi per tutto ciò che riguarda il mondo dell'auto, dalle operazioni burocratiche più semplici agli studi che permettono al legislatore di definire le nuove linee guida della mobilità. – ha dichiarato il Presidente di AC Milano Geronimo La Russa – Dal 15 al 17 giugno la metropoli milanese sarà infatti teatro di diversi eventi: la mostra fotografica nella nostra sede storica di Corso Venezia aperta al pubblico fino al 31 agosto, l'arrivo della tappa della 1000Miglia in piazza Duomo a Milano il 16 giugno e il passaggio davanti alla nostra sede di Corso Venezia il giorno dopo. Il 17 giugno è inoltre in programma una Parata-Tribute che accompagnerà nel tratto cittadino le auto della gara storica e si concluderà all'Autodromo Nazionale Monza". Giovedì 15 giugno 2023 è in programma l'inaugurazione della Mostra 120 Anni in Movimento nella storica sede di Corso Venezia 43 con taglio del nastro del Presidente Geronimo La Russa alle ore 18.30 alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. La mostra è stata curata da Glauco Cavaciuti, storico Gallerista Milanese. I 49 scatti raccolti, raccontano la storia dell'Ente, che da sempre accompagna gli italiani alla guida. Un'occasione unica quindi per i visitatori di ripercorrerne la storia all'interno della sede di Corso Venezia. Venerdì 16 giugno 2023, per la prima volta nella sua storia la 1000Miglia non solo arriverà in piazza Duomo, ma si fermerà facendo tappa nel capoluogo lombardo fino al giorno dopo. Dal cuore di Milano le vetture proseguiranno la loro marcia fino a CityLife, dove rimarranno esposte in quello che sarà un vero e proprio museo a cielo aperto. Dalle ore 17.00 alle ore 21.00 il Presidente di AC Milano Geronimo La Russa accoglierà i soci, le autorità e la stampa per un momento conviviale dove il fil rouge sarà la storia del mondo Aci, la passione per le auto e la mobilità. Sabato 17 Giugno 2023, dalle 7.30 del mattino davanti alla sede di Corso Venezia transiteranno le vetture della 1000 Miglia a cui si accoderanno le 120 auto prodotte tra il 1903 e il 2023, iscritte alla Parata-Tribute. La carovana percorrerà il tracciato milanese della 1000Miglia per arrivare in piazza Novelli dove ha sede la Prima Regione Aerea dell'Aeronautica Militare che quest'anno celebra il centenario, per poi dividersi, con le auto del tribute che raggiungeranno l'Autodromo Nazionale Monza e si cimenteranno sul circuito e sulla Sopraelevata dell'impianto brianzolo.(ITALPRESS). Photo Credits: ufficio stampa Aci Milano trl/com 06-Giu-23 13:17