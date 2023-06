ALLEZENFANTS! al via il microfestival dei laboratori teatrali delle scuole superiori di Roma

Negli spazi del Teatro India prende il via dal 5 al 7 giugno ALLEZENFANTS!, microfestival dedicato ai laboratori teatrali delle scuole superiori del territorio di Roma Capitale, ideato dallo spazio indipendente Carrozzerie | n.o.t e dal collettivo artistico Isola Teatro, e sostenuto dal Teatro di Roma, e che quest’anno si avvale anche della collaborazione del centro di produzione 369 gradi.

Il progetto di questa sesta edizione non solo conferma ma amplia il numero di istituti coinvolti. Dal centro alla periferia, le scuole che hanno aderito al progetto sono: il Liceo Classico e Linguistico Statale Aristofane, il Liceo Ginnasio Statale Anco Marzio, il Centro di Formazione Professionale Lella e Aldo Fabrizi, il Liceo Classico Statale Giulio Cesare, il Liceo Scientifico G.B. Morgagni, l’Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-tv Roberto Rossellini, il Liceo Ginnasio Statale Francesco Vivona, il Liceo Ginnasio Statale Virgilio, scuole presso le quali si sono svolti durante l’anno i laboratori scolastici condotti da artisti e formatori della scena romana – Bartolini/Baronio, Carrozzerie | n.o.t, Dynamis, Marta Gilmore, Gabriele Linari, Monica Mariotti e Daniele Nuccetelli.

Durante la tre giorni gli allievi di questi laboratori teatrali scolastici seguiranno un percorso di workshop con danzator_/regist_/musicist_/performer, incontri con operator_ e artist_ fino alla messa in scena dei propri percorsi laboratoriali. Ragazzi e ragazze dei diversi istituti hanno partecipato durante l’anno a un percorso di visione degli spettacoli programmati dal Teatro di Roma, incontrandosi tra loro a teatro insieme ai loro conduttori, per diventare spettatori e spettatrici sempre più competenti.

Dalle prime ore del mattino fino a pranzo studenti e studentesse dei diversi laboratori teatrali saranno organizzati in gruppi di lavoro che animeranno le sale del Teatro India, partecipando a diversi workshop con artist_ (danzatori/trici, performer, musicist_ e regist_), chiamati ad aprire uno sguardo e un differente punto di vista sul lavoro scenico. Lo scopo è quello di fare incontrare i gruppi scolastici attraverso un modo diverso di relazionarsi sul palco, condividendo le diverse esperienze maturate durante l’anno per dimostrare che non esiste “un solo modo per fare le cose”. Inoltre, nell’edizione di quest’anno si aggiunge un’ulteriore novità, che rafforza la dimensione dell’incontro tra pari e l’orizzontalità e circolarità del progetto: l’ultima delle tre mattine di workshop verrà condotta da allievi e allieve del primo anno dell’Accademia Nazionale Silvio D’Amico, che si misureranno in un ruolo di tutor nei confronti della nostra comunità di adolescenti, i quali avranno a loro volta modo di incontrare giovani poco più grandi di loro che sono passati dalla passione adolescenziale per il teatro al teatro come scelta di vita.

Sempre per valorizzare la dimensione del confronto creativo e la circolarità di saperi e idee, nel pomeriggio delle tre giornate Lucia Medri coordineràà insieme a ragazze e ragazzi un percorso ludico didattico autogestito dal titolo ALLEZ,HOP!, un break time pomeridiano in cui affrontare tematiche e domande che saranno i ragazzi stessi a mettere a fuoco insieme alla conduttrice che si porrà come figura di facilitazione delle loro proposte, anche attraverso l’invito rivolto a professionist_ delle arti sceniche.

Grazie all’incontro con arist_ quali Valerio Malori, Lucia Sauro, Fiora Blasi e Rosa Masciopinto, Mariella Celia, Emanuele Avallone, Claudia Marsicano e altr_, spaziando dalla danza, al clown, all’approccio musicale Orff-Shulwerk, al puro gioco teatrale, le ragazze e i ragazzi di AllezEnfants! potranno danzare, suonare, mettersi in gioco e ragionare insieme, connettendo le varie esperienze ed esplorando una pluralità di linguaggi, tutti incentrati sull’ascolto, sullo stare insieme, sul gruppo come spazio dove far fiorire la creatività collettiva e individuale. Tre giorni per rifondare una generazione che guardi al teatro come uno spazio aperto, di confronto, dialogo e gioco. Una vocazione pura alla formazione che mette al centro il lavoro di ragazze e ragazzi e dei conduttori dei vari percorsi, che trovano nel Teatro di Roma un territorio di rinascita e identità.