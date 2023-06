Renault Austral ottiene 5 stelle ai crash test Euroncap

ROMA (ITALPRESS) – Renault Austral ha appena ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle dall'ente indipendente di test di sicurezza Euro NCAP. Questo risultato conferma la scelta di porre Austral al top della categoria a livello di comfort e sicurezza attiva e passiva. Austral offre 32 dispositivi di assistenza alla guida corredati da innovativi sistemi di sicurezza passiva, settaggi Multi-Sense e 4Control Advanced, la terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault. Ma la politica di Renault va oltre la progettazione di veicoli sicuri. Questa politica è incarnata dallo Human First Program, lanciato quest'anno e incentrato contemporaneamente su 3 ambiti: Prevenire gli incidenti sviluppando dispositivi avanzati di assistenza alla guida ed equipaggiamenti di sicurezza: la gamma Renault offre oltre 36 ADAS e 60 equipaggiamenti di sicurezza che contribuiscono a ridurre i rischi e la gravità di incidenti e lesioni. Gestire gli incidenti, creando un'esclusiva partnership con i vigili del fuoco di tutta Europa, che ha già portato alla formazione di oltre 5.000 vigili del fuoco in 19 Paesi e a grandi innovazioni nella sicurezza post incidente come il Fireman Access e il QRescue Renault che permettono di accorciare considerevolmente i tempi di intervento di primo soccorso. Ridurre il numero degli incidenti con ingenti investimenti nelle attività di R&S per lo sviluppo di tecnologie di bordo come il safety score, il safety coach e i servizi connessi. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Renault- ads/com 06-Giu-23 15:40