Salus tv n. 23 del 7 giugno 2023

(Adnkronos) – In questo numero:

Consulcesi Group presenta “Liberi di respirare” e lancia azione collettiva ‘Aria pulita’

Presentato studio Simg su correlazione tra rischio cardiovascolare ed herpes zoster

Per la Giornata mondiale sclerosi multipla una mostra e un premio per sensibilizzare sulla patologia

Da Gsk nuove frontiere di trattamento per rinosinusite cronica con poliposi nasale

Tutti raggiunti gli obiettivi del 20° Congresso internazionale Soi

Biofarmaceutica italiana Abiogen Pharma acquisisce la svizzera Effrex

Al via Progetto San Bartolomeo: promuovere accesso alle cure per i fragili

Alluvione in Emilia Romagna, a 12 giorni dall’evacuazione il Maria Cecilia Hospital riprende l’attività

Msd investe 200 milioni in dieci anni per la produzione di farmaci oncologici