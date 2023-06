Stellantis, a Parigi flotta 50 taxi a idrogeno accessibili a carrozzine

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Stellantis, il primo produttore al mondo di veicoli commerciali e passeggeri alimentati a idrogeno per il mercato di massa, e Hype, un operatore indipendente di soluzioni di mobilità a idrogeno, hanno annunciato la loro partnership per la fornitura e la gestione di veicoli a idrogeno, il cui primo passo sarà la consegna, a partire dal 2023, di un primo lotto di 50 taxi PRM a zero emissioni (Crit'Air 0) a Parigi. Questi veicoli, che possono ospitare 5 passeggeri di cui uno su sedia a rotelle, o 6 passeggeri senza sedia a rotelle, sono stati appositamente adattati dalle versioni passeggeri dei veicoli Peugeot e-Expert e Citroën ë-Jumpy, prodotti nello stabilimento Stellantis di Hordain, nella regione francese di Hauts-de-France. L'offerta a idrogeno di Stellantis si adatta perfettamente all'uso intensivo dei professionisti, grazie alla sua autonomia di 400 km, al tempo di rifornimento di 3 minuti, alle zero emissioni e all'assenza di compromessi sulle capacità di carico del veicolo. Questa tecnologia a zero emissioni garantisce la massima operatività della flotta. Un'altra caratteristica unica di questi veicoli è che si tratta di "ibridi" 100% elettrici, composti da una batteria ricaricabile di dimensioni ragionevoli e da un sistema di celle a combustibile a idrogeno, che li rende la soluzione ideale per una distribuzione su larga scala. Avvalendosi di un'organizzazione esclusiva, che non ha eguali sul mercato, e in particolare di centinaia di autisti dipendenti addestrati e di una grande visibilità, Hype sta creando un'organizzazione dedicata al servizio delle persone a mobilità ridotta, garantendo una disponibilità continua, un servizio su misura e di alta qualità, nonché un'applicazione di prenotazione ad accesso prioritario e una reportistica completa e dettagliata in tempo reale sull'utilizzo dei veicoli. Nell'ambito della loro partnership, Stellantis e Hype avranno anche la possibilità di distribuire fino a 1000 taxi PRM a idrogeno entro la fine del 2024. Questi potenziali veicoli aggiuntivi sono legati all'ottenimento della licenza operativa di "taxi PRM parigino", attualmente in fase di introduzione da parte delle autorità francesi. Tale offerta consentirebbe di soddisfare diverse priorità strategiche stabilite dal governo francese: migliorare rapidamente il volume e la qualità dei servizi di trasporto per le persone a mobilità ridotta, accelerare la transizione energetica con mezzi di trasporto a zero emissioni (Crit'Air 0) e rafforzare le attività industriali presso il sito Stellantis di Hordain, nella regione francese dell'Hauts-de-France. "Con questi veicoli Peugeot e-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen, siamo orgogliosi di rafforzare ancora di più la nostra leadership nel settore dei furgoni a zero emissioni, grazie alla nostra partnership con Hype, focalizzata sulle persone a mobilità ridotta" ha detto Xavier Peugeot, Direttore della BU LCV di Stellantis. "Sono molto fiero di questa prima consegna di 50 taxi Peugeot e Citroën a idrogeno accessibili alle sedie a rotelle a Parigi, nell'ambito della nostra partnership con Stellantis, che rappresenta un nuovo importante passo nello sviluppo di Hype e nella strutturazione dell'industria francese dell'idrogeno. Questa flotta di veicoli, che non ha eguali sul mercato, ci consentirà di diffondere il nostro servizio a zero emissioni per le PMR nella giusta scala, nella grande regione di Parigi e poi in altre località, rispondendo agli imperativi ecologici e di salute pubblica e agli obiettivi di industrializzazione in Francia. Hype organizzerà anche l'accesso a questo servizio a zero emissioni per altri operatori di taxi, in particolare per i conducenti indipendenti e le società di noleggio" ha aggiunto Mathieu Gardies, CEO e fondatore di Hype. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 09-Giu-23 13:01