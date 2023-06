Fedez vs Luis: la coppia è giunta al capolinea?

È ormai al centro del dibattito social il botta e risposta che ha visto protagonisti Fedez e Luis Sal. Difatti da due giorni i due si stanno scontrando apertamente a colpi di video su YouTube. Il punto di rottura tra i due influencer è stato proprio ciò che inizialmente li aveva legati: il format “Muschio selvaggio”.

Si tratta di un podcast che verte su tematiche riguardanti l’attualità, la cultura e la società nel suo complesso. La caratteristica più apprezzata del format è senz’altro la sua versatilità, che si presenta come il prodotto delle evidenti differenze caratteriali di Fedez e Luis.

A lungo termine però quello che inizialmente sembrava essere un punto di forza si è rilevato essere il tallone d’Achille del format. Il primo a dare la sua versione dei fatti è stato Fedez, che ha spiegato come fino ad oggi gli era stata negata la possibilità di parlare al pubblico dell’assenza di Luis ,parlando quindi, a suo avviso di scorrettezza da parte dell’ex partner lavorativo.

Inoltre il rapper ha affermato che la scelta da parte di Luis di lasciare il podcast è stato un fulmine a ciel sereno. Infatti Fedez ha dichiarato che:” La cosa che mi dispiace di più è che per il lavoro si è rotto un rapporto che andava oltre il lavoro”.

In questo senso il rapper ha sempre affermato di tenere molto al rapporto con Luis, ma al contempo ha deciso di non voler lasciare in stand-by un progetto in cui sono stati impiegati tre anni di lavoro. La replica di Luis è arrivata tramite la pubblicazione di un video su Youtube sul canale di Muschio selvaggio, ovviamente all’insaputa di Fedez.

A detta di Luis il problema cardine è stato l’eccessivo egocentrism di Fedez, che ha portato alla successiva emarginazione di Sal. A seguito di continue comprensioni, Luis avrebbe chiesto a Fedez di trovare un punto di incontro, altrimenti l’unica alternativa sarebbe stata la chiusura del podcast.

Il cantante avrebbe quindi definito, tramite chat di gruppo l’ex-collaboratore come “un ingrato di me**a”,per poi abbandonare il gruppo whatsapp. In soli 4 minuti di video Luis è riuscito a portare la gran parte dell’opinione pubblica dalla sua parte,tant’è vero che il tribunale dei social ha deciso di dichiarare Fedez colpevole.

La questione è senz’altro complessa e soprattutto ricca di retroscena che stanno venendo a galla giorno dopo giorno. Sarebbe azzardato ad oggi stabilire chi sia il carnefice e chi sia la vittima,ma è forse lecito porre un quesito: Perché Fedez litiga con tutti i suoi amici? Prima J-Ax, poi Rovazzi e adesso Luis. Qual è il reale motivo di queste rotture improvvise?