(Adnkronos) – Notte tranquilla per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano per degli accertamenti programmati per la sua “patologia ematologica”. Ieri a fare visita al Cav sono stati il fratello Paolo e la figlia Marina. A quanto si apprende, nessun bollettino medico è previsto per la giornata di oggi.