(Adnkronos) – Dopo l’ufficialità di Houssem Aouar, la Roma mette a segno un altro colpo di mercato. E’ fatta per Evan N’Dicka che arriva dall’Eintracht Francoforte. Anche lui a parametro zero e firmerà un contratto per i prossimi cinque anni: il giocatore è in partenza per la Capitale.