Arriva KD Cube, il futuro del negozio di prossimità passa per un portale unico di servizi

(Adnkronos) – Un’idea nata da un giovane imprenditore, che da un negozio di telefonia, ha costruito un percorso ricco di partnership ed opportunità per le piccole e medie imprese, dando vita a una piattaforma che rende multiservizi i negozi su strada e fornisce un facile accesso ai consumatori.

Milano, 14/06/2023 – Il recente passato ci ha dimostrato come un negozio di telefonia svolga, in un mondo sempre più connesso, una importante funzione sociale. Grazie a Master Group, il futuro del negozio di prossimità sarà ancor di più orientato verso un universo di servizi, che permettano al cliente finale di soddisfare molteplici esigenze.

In quest’ottica nasce KDCube, un portale unico, che consente al rivenditore di offrire diversi servizi, aumentandone le opportunità di vendita, ed attirando sempre nuovi clienti, una piattaforma che al suo esordio sul mercato conta già oltre mille punti vendita.

L’idea nasce dal sogno di Master Group, azienda guidata da un giovane e visionario imprenditore, Savino Novelli, che, partendo dalle vendite dietro ad un bancone, ha saputo intercettare le esigenze del mondo dei rivenditori, trasformando la sua esperienza in un percorso di vita professionale. Novelli è riuscito a incarnare il sentimento delle piccole e medie imprese, che ogni giorno cercano di raggiungere obiettivi commerciali, rappresentando per i clienti finali la garanzia e la sicurezza di poter contare su un consulente, sempre pronto ad assistere i propri clienti in un mercato dinamico ed evoluto, come quello dei servizi digitali.

Oltre alla vendita dei servizi di telefonia, KDCube rappresenta un portale unico, che permette ai negozi di diversificare l’offerta del proprio punto vendita, offrendo così ai propri clienti ricariche di servizi telefonici, SPID, pay tv, scommesse, gaming, servizi di pagamento, quali bollettini postali, Mav, Rav ed F24, spedizione pacchi, stampa gadget, volantini e bigliettini da visita, ritiro dei prodotti acquistati sulle principali piattaforme di e-commerce, segnalazione per attivazione di servizi assicurativi e carte di credito, il tutto grazie a diverse partnership che Master Group ha sottoscritto con le più importanti aziende leader nei vari settori, come ad esempio Infocert, Zurich, Satispay, Moneynet e molte altre.

“È per me motivo di grande orgoglio aver stretto partnership così importanti – dichiara il CEO di Master Group Savino Novelli – per poter offrire ai nostri affiliati le migliori proposte sul mercato, al fine di poter garantire un business ricco di opportunità, seguendo la nostra mission, ovvero essere sempre dalla parte dei negozi, il cuore pulsante della nostra azienda, migliorando la qualità di vita di cittadini e consumatori”.

Master Group è una azienda leader nel mondo della telefonia, che in dieci anni ha costruito delle importanti partnership assieme a Tim e Kena, per conoscere la realtà aziendale è possibile visitare il sito https://master-dealer.it/ o contattare lo 0881 1810580. Il futuro del negozio di prossimità passa dunque per nuove opportunità e per KDCube, il miglior partner per un nuovo modo di fare business.