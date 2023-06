Le proposte di Tineco per celebrare l’amore durante la wedding season

(Adnkronos) – Tre proposte per iniziare al meglio una vita insieme, tutte a prezzi competitivi

MILANO, 14 giugno 2023 /PRNewswire/ — Il mese di giugno segna l’inizio dell’estate e, per molte coppie innamorate e pronte a compiere il grande passo, anche l’inizio della wedding season. I futuri sposi entrano così in un vortice di impegni districandosi tra piani da fare e to do list da scrivere e tra queste non può mancare la lista nozze. Si tratta di uno strumento molto utile che permette agli sposi di realizzare i propri desideri chiedendo agli invitati di regalare loro ciò che più gli piace. E se in passato la lista classica veniva aperta dagli sposi in un negozio fisico, ad oggi può essere anche creata online.

Cosa inserire nella lista nozze? A differenza del passato, molte delle coppie che convolano a nozze convivono da tempo e spesso hanno già tutto il necessaire per arredare la propria casa. Tuttavia, nell’ultimo periodo la casa ha riacquisito una forte centralità e per molti questa rimane una buona occasione per prendersi cura degli spazi domestici facendosi regalare elettrodomestici o elementi di arredo che non hanno ancora. Ecco perché Tineco si propone come il regalo perfetto da inserire nella propria lista nozze. In base alle proprie esigenze e ai propri gusti, la coppia potrà scegliere il modello che più le si addice. Tra questi Tineco propone: il Floor One S5, il Floor One S5 Combo Power Kit e il Pure One S15 Pet.

Tineco FLOOR ONE S5 – la lavapavimenti perfetta per la coppia sempre impegnata

Per i neo-sposini, la cui vita è spesso frenetica e ricca di impegni, Tineco arriva in loro soccorso con il modello Floor One S5. Si tratta di una lavapavimenti che, grazie alle sue tre caratteristiche principali (il sistema di pulizia ad acqua corrente, l’autopulizia e asciugatura a prova di sanificazione e la tecnologia iLoop Smart Sensor) è in grado di far fronte a qualsiasi esigenza. Nello specifico, il dispositivo vanta ampi serbatoi per l’acqua (quello dedicato all’acqua sporca misura 0.8 L e quello per l’acqua pulita 0.7 L) ma la caratteristica distintiva del modello è la presenza del sensore iLoop in grado di regolare automaticamente il flusso d’acqua, la potenza di aspirazione e la velocità del rullo in base alla tipologia di sporco. Infine, come tutti i modelli della linea FLOOR ONE, S5 è progettato per attuare l’autopulizia, assicurando spazzole sempre pulite ed eliminando eventuali residui di sporco e odori sgradevoli mentre si trova in ricarica sul proprio supporto a parete 3 in 1. In questo modo la coppia potrà dire addio al secchio e al mocio rendendo il processo di pulizia più smart e, soprattutto, veloce!

FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon dal 12 al 18 giugno a un prezzo di 419€ (prezzo di partenza: 519€)

FLOOR ONE S5 COMBO POWER KIT – il salvaspazio per la coppia con la casa piccola

Pensato per gli sposi che inizieranno la loro vita in una casa piccolina domandandosi dove poter riporre i propri elettrodomestici, Tineco propone il pratico 3 in 1 Floor One S5 Combo Power Kit. La parola chiave è praticità in quanto il modello di Tineco non solo riunisce le caratteristiche proprie dell’aspirapolvere e della lavapavimenti ma si trasforma anche in un pratico aspirabriciole in grado di pulire in modo rapido ed efficace ogni genere di superficie, come divani, materassi e coperte per rimuovere peli di animali, polvere, briciole e sporco in generale.

Il Floor One S5 Combo Power Kit è disponibile su Amazon dal 19 al 25 giugno a un prezzo di 439€ (prezzo di partenza: 549€)

Tineco PURE ONE S15 Pet – il miglior alleato per la coppia pet lover

Ideato per la coppia che condivide il proprio amore con un cucciolo a quattro zampe, Tineco ha ideato il modello Pure One S15 Pet. Questo aspirapolvere smart è dotato di una spazzola con tecnologia Zero Tangle che, grazie al suo design a doppio pettine combinato con setole oblique, è in grado di prevenire spiacevoli aggrovigliamenti separando e rimuovendo i capelli dal rullo all’interno del serbatoio. PURE ONE S15 utilizza inoltre la tecnologia Pure Cyclone, che separa efficacemente aria e polvere e vanta un serbatoio semplice da svuotare: basterà infatti premere la levetta presente accanto all’impugnatura, agevolando l’esperienza dei pet owner che si trovano a pulire le superfici domestiche spesso più volte al giorno. Il suo sensore iLoop è infine in grado di impostare automaticamente la potenza di aspirazione in base allo sporco, ottimizzando così l’autonomia.

Il Pure One S15 Pet è disponibile su Amazon dal 26 giugno al 2 luglio a un prezzo di 399€ (prezzo di partenza: 499€)

Fondata nel 1998, Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con oltre due decenni di esperienza nel settore della pulizia della casa, Tineco non smette mai di innovare ed è sempre pronta a trovare soluzioni smart per tutti.

Per maggiori informazioni, visitare il sito https://us.tineco.com/



Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2100129/01.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2100131/2.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2100130/02.jpg



View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/le-proposte-di-tineco-per-celebrare-lamore-durante-la-wedding-season-301850213.html