Nato, domani riunione per pianificazione nucleare

(Adnkronos) – Domani i ministri della Difesa della Nato si riuniranno “nel gruppo Nato per la pianificazione nucleare, per assicurare che la nostra deterrenza nucleare rimanga sicura ed efficace, in un mondo più pericoloso”. Lo dice il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg, a margine della Ministeriale in corso a Bruxelles.

“Monitoriamo naturalmente quello che fa la Russia – continua – finora non abbiamo visto alcun cambiamento nella loro posizione nucleare che richieda cambiamenti nella nostra posizione. Ma, nello stesso tempo, vediamo uno schema, in cui Mosca investe pesantemente in nuove capacità nucleari, moderne, e dispiega più capacità nucleari, anche vicino ai confini della Nato. La Nato ha risposto aumentando il livello di prontezza, aumentando la presenza nella parte orientale dell’Alleanza. Continueremo a monitorare quello che serve e come cambia la posizione nucleare russa”.