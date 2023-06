Berlusconi, Putin chiede minuto silenzio: “Ha fatto molto per relazioni Russia-Nato”

(Adnkronos) – L’ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine tra la Russia e i Paesi della Nato. Così il presidente russo Vladimir Putin ha ricordato il fondatore di Forza Italia intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo, chiedendo alla platea ”un minuto di silenzio per onorare la sua memoria” e alzandosi in piede insieme ai presenti.

“Berlusconi ha fatto molto per costruire relazioni normali e a lungo termine tra la Russia e i paesi della Nato. Era una persona molto brillante, molto attiva, energica. Senza alcuna esagerazione, lo considero una personalità di spessore su scala globale”, ha detto Putin in una sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo.