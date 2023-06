Euro2024, vincono le favorite: Inghilterra in fuga nel girone dell’Italia

(Adnkronos) – Nel turno di qualificazioni a Euro2024 vincono tutte le favorite e restano a punteggio pieno Francia (Girone B), Svizzera (Girone I) e Inghilterra (girone C, lo stesso dell’Italia). Nel suo girone i Bleus battono facilmente Gibilterra 3 a 0 fuori casa con gol di Giroud , Mbappé e autorete di Mouelhi. Nello stesso girone ad Atene, la Grecia sconfiggere l’Irlanda per 2-1 e si porta al secondo posto – con 6 punti – dietro i ragazzi di Blanc (9), mentre l’Olanda è a 3, e Irlanda e Gibilterra 0.

Nel suo girone la Svizzera batte Andorra per 2 a 1 mentre a Pristina la Romania pareggia 0-0 contro il Kosovo. A Budapest infine Israele batte 2-1 la Bielorussia. La classifica vede in testa la Svizzera 9 punti, davanti a Romania (7), Israele (4), Kosovo (3), Andorra (1), Bielorussia (0).

Nel girone D il Galles viene battuto in casa per 4-2 dall’Armenia mentre a Riga la Turchia batte all’ultimo minuto di recupero la Lettona per 3 a 2, portandosi con 6 punti in testa alla classifica davanti a Galles e Croazia 4, Armenia 3, Lettonia 0.

Molto equilibrato il girone H che dopo la vittoria della Finlandia 2-0 contro la Slovenia a Helsinki e quelle della Danimarca (1 a 0 all’Irlanda del Nord) e Kazakstan (3 a 0 a San Marino) vede quattro squadre a 6 punti Finlandia,Slovenia , Danimarca e Kazakistan mentre l’Irlanda del Nord e’ a 3 e San Marino resta a 0.

Nel Gruppo C l’Inghilterra batte facilmente Malta a La Valletta per 4 a 0 mentre l’Ucraina sconfigge per 3 a 2 fuori casa la Macedonia del Nord: la classifica vede i ragazzi di Southgate a punteggio pieno a 3 punti, davanti Italia, Ucraina e Macedonia a 3 mentre Malta è ferma a quota zero.