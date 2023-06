Filming Italy Sardegna Festival, presentata a Roma la VI Edizione

Presentata ieri 12 giugno in conferenza stampa a Roma la 6^ edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 22 al 25 giugno a Forte Village di Cagliari.

La manifestazione si è affermata come unica nel suo genere perché lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo. Anche quest’anno il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi presieduta da Giancarlo Leone, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

Selezionati una lista che vanta più di 50 titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi diversi, in preapertura, la sera del 21 giugno, Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi e Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence. Rosario Dawson presenterà il suo ultimo film in anteprima mondiale assoluta, Below the belt.

Confermata la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, sezione italiana dell’associazione internazionale che promuove la parità di genere nell’industria dell’audiovisivo e dei media. Sara consegnato il Filming Italy Women Power Award a diverse artiste che si sono distinte per il loro impegno. Tanti gli ospiti presenti al Festival e che dialogheranno nelle masterclass con i giovani studenti delle scuole e delle università dell’Academy Cinema: da Christopher Walken a Dennis Quaid e Daniela Melchior, e poi ancora Francesca Chillemi, Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli, Gabriele Lavia.

L’ambasciatrice del Festival sarà la star americana Rosario Dawson. Tra le attrici più apprezzate di Hollywood e interprete di serie e film di successo che hanno segnato la storia del box-office internazionale, la Dawson presenterà al festival in anteprima proiezione speciale il suo ultimo film, Below the belt diretto da Shannon Cohn.

La madrina del Festival sarà invece Francesca Chillemi, attrice dal talento straordinario e interprete di film di grandissimo successo.

Svelati anche i primi talent internazionali che prenderanno parte alla kermesse in Sardegna e che saranno protagonisti di alcune masterclass con gli studenti, tra questi: Christopher Walken, che riceverà il Filming Italy Lifetime Achievement Award e per l’occasione sarà proiettato il film di Steven Spielberg di cui è tra i protagonisti, Prova a prendermi; l’attore hollywoodiano Dennis Quaid; la star portoghese di film come Fast X e Guardiani della Galassia Vol. 3, Daniela Melchior; l’attore Alessandro Nivola; le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau; la star britannica Dominc West; gli attori francesi protagonisti di Emily in Paris, Samuel Arnold e Bruno Gouery; l’attrice britannica delle serie Happy Valley e Peaky Blinders, Charlie Murphy; il regista e sceneggiatore francese Jean-Paul Salomé; l’atleta iraniana Nasim Eshqi, che riceverà il Filming Italy Women Power Award.

In rappresentanza del cinema italiano, saranno presenti: Fausto Brizzi e Ilenia Pastorelli, che presenteranno il loro ultimo film, Da grandi; i due protagonisti Gabriele Lavia e Lodo Guenzi presenteranno l’ultimo film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario; Volfango De Biasi che insieme a Ricky Memphis e Ilaria Spada presenteranno Un matrimonio mostruoso; Claudia Gerini, presidente della giuria cortometraggi; Marco Bocci e Pietro Sermonti, che presenteranno il loro ultimo film, La caccia; i registi Riccardo Milani e Matteo Garrone; Paola Cortellesi, nella giuria della sezione cortometraggi; Martina Stella, che riceverà il Filming Italy Women Power Award. E poi in rappresentanza del mondo dei Social, anche la modella e influencer Paola Turani e l’influencer e TikToker Elisa Maino.

Ritorna anche in questa edizione lo storico premio dedicato al maestro Nanni Loy, uno dei registi più interessanti e visionari della nostra tradizione cinematografica e televisiva. Il Premio Nanni Loy ideato dal giornalista Antonello Sarno quest’anno andrà agli attori Marco Bocci e Sergio Rubini, al regista Matteo Garrone e un premio speciale alla carriera a Ornella Muti.

Tra i diversi premi che saranno consegnati durante quest’edizione, il Premio in onore di Pietro Coccia, il più noto fotografo del cinema italiano e grande amico del festival, sarà consegnato a Ilenia Pastorelli.

In anteprima assoluta, ci sarà anche l’ultimo film di Fausto Brizzi, Da grandi, commedia che vede protagonisti Ilenia Pastorelli, Enrico Brignano, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

In occasione del centesimo anniversario di Warner Bros., il Filming Italy Sardegna Festival proietterà alcuni dei più grandi successi cinematografici dello Studio, per dar modo a tutte le generazioni di appassionati di vivere questi incredibili capolavori attraverso la magia del grande schermo. Il film di chiusura del festival sarà infatti The Flash, diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC. Verranno anche proiettati durante il festival, Casablanca del 1942 diretto da Michael Curtiz e interpretato da Humphrey Bogart e Ingrid Bergman e Rocky IV del 1985 scritto, diretto e interpretato da Sylvester Stallone.

Tra i film italiani in programma: La quattordicesima domenica del tempo ordinario di Pupi Avati; Da grandi di Fausto Brizzi; La caccia di Marco Bocci con Laura Chiatti e Pietro Sermonti; Denti da Squalo, diretto da Davide Gentile con Claudio Santamaria e Edoardo Pesce; Pantafa, horror diretto da Emanuele Scaringi con Kasia Smutniak; Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores; Mia di Ivano De Matteo con Edoardo Leo; Educazione Fisica di Stefano Cipani con Giovanna Mezzogiorno, Segio Rubini e Claudio Santamaria; Scordato di e con Rocco Papaleo in cui recita Giorgia; Quando di Walter Veltroni. Sarà inoltre proiettato il cortometraggio Feliz Navidad, che segna il debutto alla regia di Greta Scarano. Tra i documentari: Nel nostro cielo un rombo di tuono di Riccardo Milani; Le mura di Bergamo di Stefano Savona; e Napoli magica di Marco D’Amore.