Incidente a Torino, morto 22enne investito sulle strisce

(Adnkronos) – Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di ieri a Volvera, nel torinese. Un giovane 22enne è deceduto dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava un incrocio sulle strisce pedonali. Inutili i tentativi di soccorso, il ragazzo, che è stato sbalzato per circa 40 metri, è morto sul colpo per le gravi lesioni riportate nell’urto. Ferita anche una ragazza 18enne che si trovava con lui e che è stata ricoverata in ospedale per una frattura a una spalla.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che al termine degli accertamenti hanno arrestato per omicidio stradale un 24enne operaio che era alla guida dell’auto. Dai primi rilievi è emerso che il giovane al momento dell’accaduto era sotto l’influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il giovane è stato condotto in carcere a Torino in attesa di essere interrogato mentre proseguono le indagini dei militari per determinare le circostanze esatte dell’incidente e accertare eventuali altre responsabilità.