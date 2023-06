Amazon, apre il secondo quartier generale in Virginia

(Adnkronos) – Amazon apre il secondo quartier generale nello stato americano della Virginia. Il piano per un secondo quartier generale, noto come HQ2, è stato annunciato per la prima volta nel 2017, durante il mandato del fondatore ed ex amministratore delegato, Jeff Bezos. L’apertura dell’HQ2 ad Arlington ha coinciso con un periodo difficile per il gigante dell’e-commerce, che affronta le conseguenze della pandemia e la necessità di ridimensionare la sua forza lavoro aziendale, che ha portato a 27.000 licenziamenti.

Secondo il vicepresidente dello sviluppo economico di Amazon, Holly Sullivan, HQ2 migliorerà in modo significativo l’efficienza del colosso statunitense delle vendite online, in particolare in termini di flusso di lavoro. La struttura di nuova costruzione, denominata Metropolitan Park, comprende 200.000 metri quadrati di uffici, un parco di 0,8 ettari e 4.650 metri quadrati di spazi commerciali, che saranno occupati da attività commerciali locali come un asilo nido e una taqueria. Il campus è costituito da due edifici di 22 piani denominati Jasper e Merlin, progettati con particolare attenzione alla sostenibilità.