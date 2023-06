(Adnkronos) – “Grazie a tutti coloro che nei giorni del ricovero al Policlinico Gemelli mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia e mi hanno assicurato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza umana e spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di cuore”. Così Papa Francesco da piazza San Pietro per l’Angelus dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli.