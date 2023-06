(Adnkronos) – Una collezione di cravatte sostenibili realizzate con i tessuti ricavati dagli agrumi: nasce la E. Marinella made with Orange Fiber, una capsule collection composta da cravatte, pochette da taschino e foulard sostenibili realizzata dallo storico brand di sartoria napoletana E. Marinella utilizzando il tessuto sostenibile ricavato dagli agrumi prodotto da Orange Fiber.

Tutto parte dagli scarti dell’arancia. Attraverso un innovativo processo si estrae una cellulosa di alta qualità adatta alla filatura che viene trasformata prima in filato e infine in tessuto. “Guardare al futuro senza dimenticare le nostre radici è fondamentale per noi – osserva Maurizio Marinella – Da più di 100 anni, l’azienda Marinella ha dedicato il suo impegno alla produzione sartoriale, celebrando la tradizione artigianale italiana. Ogni nostro prodotto è il frutto di una passione tramandata nel tempo che si fonde con uno sguardo rivolto al futuro e questa collaborazione con Orange Fiber ne è l’esempio. Le nostre cravatte sono il perfetto equilibrio tra storia e contemporaneità, un segno distintivo di stile e raffinatezza per gli uomini di oggi e di domani”.

Ad avviare e rinnovare la collaborazione tra E. Marinella e l’azienda catanese Orange Fiber Alessandro Marinella. “Siamo davanti ad una sfida importante – dice – unire l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione del saper fare artigiano. In quanto quarta generazione, sono determinato a guidare l’innovazione nel settore delle cravatte sartoriali e a guardare al futuro con audacia. Questa partnership preziosa incarna la nostra costante ricerca di eccellenza e rispetto per l’ambiente”.