Tai’an, in Cina, accelera la trasformazione digitale dell’industria manifatturiera

(Adnkronos) – TAIAN, Cina, 19 giugno 2023 /PRNewswire/ — Questo è un resoconto dell’ufficio di Shandong dell’Hong Kong Business Daily. Negli ultimi anni, Internet, i Big data, il cloud computing, l’intelligenza artificiale, la blockchain e altre tecnologie hanno accelerato l’innovazione e l’industria manifatturiera globale sta subendo profondi cambiamenti senza precedenti, diventando un’importante opportunità per la trasformazione e il potenziamento dell’industria manifatturiera. La città di Tai’an, provincia di Shandong, Cina, si propone di raggiungere la piena copertura della trasformazione tecnologica digitale e intelligente delle imprese manifatturiere di dimensioni superiori a quelle designate entro il 2025, e il tasso di trasformazione digitale delle imprese “specializzate, raffinate e nuove” raggiungerà più del 90%, e il livello digitale e intelligente dell’industria manifatturiera sarà significativamente migliorato.

Il sistema intelligente regola automaticamente i dati di produzione e più linee di produzione funzionano in modo ordinato. La regolamentazione digitale, consente di raggiungere la pianificazione automatica della produzione, il funzionamento intelligente e la gestione delle prestazioni… Questa è una scena di produzione quotidiana di Shandong Datang Home Furnishings Co., Ltd. Grazie alla trasformazione digitale, l’efficienza produttiva della distribuzione residenziale di Datang è aumentata del 36% e il costo operativo è diminuito del 34%.

Attualmente, Tai’an City evidenzia la posizione dominante delle aziende, rafforza il ruolo di primo piano delle aziende leader, supporta le principali aziende che formano il nerbo del settore per realizzare l’innovazione integrata, promuove il numero di piccole e medie imprese che utilizzano il cloud, incoraggia le piccole e medie imprese ad applicare prodotti software digitali e servizi applicativi leggeri e facili da implementare, e rende popolare l’applicazione nella progettazione e produzione, nella gestione operativa e manutenzione, nel marketing e altri aspetti. Allo stesso tempo, “una catena, una politica” definisce la road map della trasformazione digitale, promuove la trasformazione intelligente, l’aggiornamento digitale e la produzione su larga scala di tutti gli elementi e i collegamenti della catena industriale, stimola la collaborazione digitale e l’ancoraggio preciso delle imprese a monte e a valle e realizza gradualmente la trasformazione digitale dell’intera catena industriale. Inoltre, coltiveremo attivamente parchi di riferimento per la trasformazione digitale e “model areas” della contea per la trasformazione digitale, promuoveremo l’accelerazione della produzione della contea e ci impegneremo per diventare un modello provinciale della contea di trasformazione digitale.

