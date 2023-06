Atp Halle 2023, Sinner e Sonego al secondo turno: sarà derby

(Adnkronos) – Jannik Sinner avanza al secondo turno del torneo Atp 500 di Halle 2023 (erba, montepremi 2.195.175 euro) in Germania. L’azzurro, numero 9 del mondo e quarta testa di serie, supera il francese Richard Gasquet, numero 49 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Ora Sinner sfiderà al 2° turno l’altro azzurro Lorenzo Sonego, numero 39 del mondo, che piega il russo Aslan Karatsev, numero 45 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-2 in un’ora e 56 minuti. Eliminato invece al 1° turno Andrea Vavassori, numero 128 del mondo, che cede allo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 23 del ranking Atp e 8 del seeding, per 6-3, 6-4 in un’ora e un quarto.