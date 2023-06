Roberto Giangregorio, Il Genio Delle Reti Vendita: il Bestseller su come creare reti vendita per battere la concorrenza

(Adnkronos) –

Milano, 20.06.2023 – Se si domanda a un imprenditore quale sia il suo sogno più grande, spesso e volentieri la risposta è sempre la medesima: creare un impero economico grazie a reti vendita composte da venditori con una motivazione tale da sbaragliare qualsiasi forma di concorrenza. Peccato però che in molti credono che sia importante lavorare prima sulla vendita e solo dopo sulla valorizzazione del talento dei propri collaboratori commerciali.

Per tutti quegli imprenditori di PMI che desiderano potenziare le proprie reti vendita ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Roberto Giangregorio “IL GENIO DELLE RETI VENDITA. Come Sbloccare Il Genio Nei Tuoi Venditori Per Renderli Straordinari Professionisti Imbattibili Dalla Concorrenza” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per strutturare reti di commerciali capaci di generare profitti crescenti all’azienda in qualsiasi scenario di mercato.

“Al centro di ogni progetto imprenditoriale di successo ci sono le persone, intese come l’insieme di professionisti che collaborano con l’azienda al fine di raggiungere obiettivi comuni. Questo punto è fondamentale per garantire una gestione efficace del business” afferma Roberto Giangregorio, autore del libro. “Nel libro indico gli esatti passi per selezionare e inserire all’interno delle proprie reti vendita solo venditori ambiziosi e desiderosi di superare i propri limiti”.

Secondo l’autore, ogni venditore anche il più capace e di talento, almeno all’inizio della collaborazione ha bisogno di essere, prima di tutto, formato sulla mentalità dell’azienda che rappresenta e solo dopo in merito alle competenze da acquisire. Solo in questo modo può trasformare le sue insicurezze in fiducia in sé stesso. Per questo motivo, una strategia d’inserimento rappresenta la chiave ineludibile per trasformare un inesperto potenzialmente capace in un genio professionalmente imbattibile dalla concorrenza e profondamente fidelizzato al progetto.

“Come ci spiega Roberto Giangregorio nel suo libro, le radici di qualsiasi business affondano nell’utilità sociale di ciò che si produce e si vende. Al centro di questa missione ci sono le persone. L’imprenditore di oggi, schiacciato dalle urgenze, rischia di perdere la prospettiva umanistica del progetto che aveva all’inizio” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Il libro ha quindi lo scopo di risvegliare la giusta prospettiva che ogni imprenditore deve mantenere nel corso del tempo, senza mai perdere di vista l’entusiasmo iniziale. Il tutto comprendendo la giusta impostazione da dare a una rete vendita capace di portarlo al successo”.

“Essendo Giacomo Bruno il pioniere italiano in questo settore, ho pensato bene di affidare a lui la pubblicazione del mio libro che sono certo sarà di grande utilità per tantissime persone” conclude l’autore. “Lo staff della Bruno Editore mi ha accompagnato con professionalità e serietà nel corso di tutto il percorso editoriale, dandomi modo di pubblicare il mio quinto libro sull’argomento”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3qiD0SL



Roberto Giangregorio è presidente dello StudioGR® S.r.l. dal 1995 e creatore del metodo del Triangolo Rovesciato™, con cui ha messo a punto le competenze secondarie per rendere infallibile qualsiasi trattativa. Dopo un’esperienza dal ’92 al ’95 come giovanissimo direttore commerciale del Trestelle®, divisione del gruppo MercatoneUno® che ha portato da £.25 mld a £. 60mld in tre anni, all’apice del successo manageriale fonda lo StudioGR® S.r.l. Con l’Assistenza Strategica™ agli imprenditori e la squadra di 20 formatori e consulenti strategici, in quasi 30 anni ha portato al successo 3500 reti vendita rappresentando il punto di riferimento per le PMI. Tramite il metodo VendereBene® e grazie alla ricerca continua di metodi originali e alla squadra di professionisti dedicati per ogni progetto, si realizza ogni volta una strategia su misura, specifica e speciale. Sito web: https://www.studiogr.com/



Giacomo Bruno

, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it