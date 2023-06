Jeep Avenger, compatto e confortevole in città e in fuoristrada

MILANO (ITALPRESS) – Avenger, il primo Suv full-electric a marchio Jeep, mantiene le promesse fornendo un'esperienza di guida confortevole e dinamica in tutte le situazioni. Disponibile in quattro allestimenti, si rivolge si rivolge a chi cerca un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche all'avanguardia. E' disponibile anche con un efficiente motore 1.2 turbobenzina da 100 cavalli e 205 Nm, che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km. Capace di grandi prestazioni, tecnologicamente avanzato e sicuro, grazie ai dispositivi per la guida autonoma, è il veicolo ideale per muoversi in città e per avventure fuoristrada. Avenger vanta 4.08 metri di lunghezza con un bagagliaio dal volume di 355-380 litri, mentre la capienza complessiva dei vari portaoggetti interni equivale a 34 litri (contro una media di 15 litri rispetto ai principali competitor). Sulla versione elettrica, il sistema è dotato di batterie a 54 kW con un'autonomia di 400 km estendibile fino a 550 km in ambito urbano ed eroga 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, si può arrivare all'80% in circa 30 minuti in modalità Fast-charge e cinque ore per una ricarica al 100% con corrente alternata. A livello di tecnologia, da sottolineare il sistema "select terrain" adatto per configurare la guida alle diverse condizioni meteo e del terreno. Numerosi anche i device di assistenza alla guida quali retrocamera, blind spot monitoring (per la sorveglianza dell'angolo cieco), frenata automatica di emergenza e parking assist. "Jeep ha nel suo Dna 4 valori importanti: libertà, avventura, autenticità e passione. È un marchio in continua trasformazione: dal 2020 con l'uscita del plug-in hybrid siamo stati i primi sul mercato dei veicoli con la spina. Avenger è il tassello mancante, la prima vettura 100% elettrica", ha affermato Novella Varzi, Country manager Jeep Italia, nel corso del media drive che permesso di provare il veicolo sulle strade che da Milano portano a Villanterio nel Pavese, sottolineando come si tratti di una vettura "realizzata per il mercato italiano". Un mercato che mostra una ripresa promettente malgrado i rallentamenti degli ultimi anni determinata dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina dopo. Anzi, il trend potrebbe anche portare a un recupero dei numeri del 2019. "In Italia lungo tutta la sua storia Jeep è passata da una quota dello zero virgola dieci anni fa ad una quota del 4,8% crescendo il doppio rispetto al mercato nei primi 5 mesi dell'anno (+26% contro il +44% di Jeep) con solo 2.700 immatricolazioni di Avenger a maggio", ha spiegato Varzi. "La nuova Avenger di Jeep è una vettura nata in Europa per l'Europa. Anzi, nata in Italia e interamente progettata a Torino", ha invece sottolineato Gabriele Conti, Marketing Manager di Jeep. (ITALPRESS). -foto Italpress/xh7- xh7/ads/red 21-Giu-23 19:58